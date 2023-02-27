Клэй Томпсон: «Я современный Реджи Миллер»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон назвал себя «современным Реджи Миллером».
«Мой бойцовский характер появился от просмотра баскетбола в детстве. В 90-х и 2000-х годах я смотрел, как играли величайшие баскетболисты, величайшие бойцы.
Будучи атакующим защитником, я боготворил Кобе Брайанта, он никогда не заводил друзей на площадке, он хотел победить любой ценой. Мой стиль напоминает стиль Реджи Миллера, я называю себя современным Реджи. Он постоянно ввязывался в драки, он многим действовал на нервы», – сказал Томпсон.
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