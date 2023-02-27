Клэй Томпсон: «Я современный Реджи Миллер»

Теги Голден Стэйт Кобе Брайант НБА видео Реджи Миллер Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон назвал себя «современным Реджи Миллером».

«Мой бойцовский характер появился от просмотра баскетбола в детстве. В 90-х и 2000-х годах я смотрел, как играли величайшие баскетболисты, величайшие бойцы.

Будучи атакующим защитником, я боготворил Кобе Брайанта, он никогда не заводил друзей на площадке, он хотел победить любой ценой. Мой стиль напоминает стиль Реджи Миллера, я называю себя современным Реджи. Он постоянно ввязывался в драки, он многим действовал на нервы», – сказал Томпсон.

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4 комментария

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Марсель Объелся
Выкрученный на максимум Кайл Корвер
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Король Лев
Чем то действительно похож, в плане игры. В плане характера и скромности ему как до луны до Реджи.
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БУГАЙ
Не смешно
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Максим Максимов
Уххх бандит
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