Клэй Томпсон: «Я современный Реджи Миллер»

Атакующий защитник « » назвал себя «современным ».

«Мой бойцовский характер появился от просмотра баскетбола в детстве. В 90-х и 2000-х годах я смотрел, как играли величайшие баскетболисты, величайшие бойцы.

Будучи атакующим защитником, я боготворил , он никогда не заводил друзей на площадке, он хотел победить любой ценой. Мой стиль напоминает стиль Реджи Миллера, я называю себя современным Реджи. Он постоянно ввязывался в драки, он многим действовал на нервы», – сказал Томпсон.

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