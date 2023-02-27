Стив Керр после победы над «Миннесотой»: «Грандиозная победа»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил важность тяжелой победы над «Миннесотой» (109:104).
«Это командная победа. Все боролись и сыграли хорошо против команды, с которой у нас одинаковый результат в турнирной таблице. Грандиозная победа.
Все матчи важны, но мне понравилась эта победа за упорство, которое нам пришлось проявить, чтобы добыть ее», – сказал Керр.
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
Комментарии