Стив Керр после победы над «Миннесотой»: «Грандиозная победа»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил важность тяжелой победы над «Миннесотой» (109:104).

«Это командная победа. Все боролись и сыграли хорошо против команды, с которой у нас одинаковый результат в турнирной таблице. Грандиозная победа.

Все матчи важны, но мне понравилась эта победа за упорство, которое нам пришлось проявить, чтобы добыть ее», – сказал Керр.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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