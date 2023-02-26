Клэй Томпсон: «Стив Керр рассказал мне, как я должен меняться с годами, используя пример Джордана»

Атакующий защитник « » признался, что главный тренер команды дал ему совет, связанный с легендарным Майклом Джорданом.

«Недавно Стив рассказал мне, как моя игра должна меняться с годами. Он использовал в качестве примера. После 30 он приобрел невероятные навыки игры в лоу-посте. Не говорю, что я Майк, но говорю, что могу развиваться в других направлениях», – заявил .

Керр выступал за « » c 1993 по 1998 год и провел три сезона (1995-1998) вместе с Майклом Джорданом.

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