Клэй Томпсон: «Стив Керр рассказал мне, как я должен меняться с годами, используя пример Джордана»

Теги Майкл Джордан Чикаго Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» признался, что главный тренер команды Стив Керр дал ему совет, связанный с легендарным Майклом Джорданом.

«Недавно Стив рассказал мне, как моя игра должна меняться с годами. Он использовал Майкла Джордана в качестве примера. После 30 он приобрел невероятные навыки игры в лоу-посте. Не говорю, что я Майк, но говорю, что могу развиваться в других направлениях», – заявил Томпсон.

Керр выступал за «Чикаго» c 1993 по 1998 год и провел три сезона (1995-1998) вместе с Майклом Джорданом.

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