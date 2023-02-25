Клэй Томпсон: «Отдаю должное персоналу «Уорриорз», который помог мне пережить трудные времена»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал свое выступление в матче против «Хьюстона» (116:101).

Томпсон реализовал 12 трехочковых и набрал 42 очка. Это его 18-й матч за карьеру с 40 и более очками.

«Это невероятно приятно. Я всегда думаю о тех пропущенных сезонах, когда я просто наблюдал за игрой со стороны. Это было странное время. Теперь мне уже легко говорить об этом.

Я ценю такие матчи и просто рад, что могу двигаться, играть в отличном темпе и ни о чем не волноваться. Я отдаю должное нашему персоналу, который помог мне пережить трудные времена», – признался Томпсон.

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