Клэй Томпсон: «Отдаю должное персоналу «Уорриорз», который помог мне пережить трудные времена»

Атакующий защитник « » прокомментировал свое выступление в матче против « » (116:101).

Томпсон реализовал 12 трехочковых и набрал 42 очка. Это его 18-й матч за карьеру с 40 и более очками.

«Это невероятно приятно. Я всегда думаю о тех пропущенных сезонах, когда я просто наблюдал за игрой со стороны. Это было странное время. Теперь мне уже легко говорить об этом.

Я ценю такие матчи и просто рад, что могу двигаться, играть в отличном темпе и ни о чем не волноваться. Я отдаю должное нашему персоналу, который помог мне пережить трудные времена», – признался Томпсон.

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