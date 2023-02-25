«Уорриорз» выиграли все 18 матчей, в которых Клэй Томпсон набирал 40 очков

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон реализовал 12 дальних бросков и набрал 42 очка в матче против «Хьюстона» (116:101).

Эта игра стала для Томпсона 18-й за карьеру с 40 и более очками. «Уорриорз» побеждали в каждом из таких матчей.

Томпсон является единственным баскетболистом в истории НБА, который набирал 40 очков в более 10 матчах и не проигрывал ни в одном из них.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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3 комментария

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Tim Timson
пример статодротам)
+1
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Я из Ленинграда
Ответ Nightblackwolf
Шикарная стата! Побольше 40+!
... И где же vagant, со своей занимательной статистикой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Шикарная стата! Побольше 40+!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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