«Уорриорз» выиграли все 18 матчей, в которых Клэй Томпсон набирал 40 очков
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон реализовал 12 дальних бросков и набрал 42 очка в матче против «Хьюстона» (116:101).
Эта игра стала для Томпсона 18-й за карьеру с 40 и более очками. «Уорриорз» побеждали в каждом из таких матчей.
Томпсон является единственным баскетболистом в истории НБА, который набирал 40 очков в более 10 матчах и не проигрывал ни в одном из них.
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