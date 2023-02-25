«Уорриорз» выиграли все 18 матчей, в которых Клэй Томпсон набирал 40 очков

Атакующий защитник « » реализовал 12 дальних бросков и набрал 42 очка в матче против « » (116:101).

Эта игра стала для Томпсона 18-й за карьеру с 40 и более очками. «Уорриорз» побеждали в каждом из таких матчей.

Томпсон является единственным баскетболистом в истории НБА, который набирал 40 очков в более 10 матчах и не проигрывал ни в одном из них.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»