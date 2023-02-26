Джейсон Тейтум закрыл телекамеру полотенцем перед решающей атакой в матче против «Сиксерс»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум перед решающей атакой в матче против «Филадельфии» набросил полотенце на телекамеру, которая снимала скамейку «Селтикс».

Тейтум принес своей команде победу (110:107), забросив трехочковый за 1,3 секунды до конца.

На последнюю атаку у «Бостона» было 5,9 секунды. Маркус Смарт получил передачу от Деррика Уайта, тут же отдал выбегающему со своей половины Тейтуму, тот резко остановился на дуге, разорвав дистанцию между собой и Де’Энтони Мелтоном, и отправил мяч в кольцо.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Брайанта и не хотел играть за «Бостон»

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