Джейсон Тейтум лидирует в НБА по количеству спасительных и победных бросков за последние 5 сезонов

Форвард « » Джейсон Тейтум за последние пять сезонов совершил 9 спасительных и победных бросков на последних 5 секундах 4-й четверти или овертайма. Это лучший показатель в за этот период, сообщает ESPN Stats & Info.

Сегодня Тейтум принес «Селтикс» победу в матче против «Сиксерс» (110:107), забросив трехочковый за 1,3 секунды до конца 4-й четверти.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Брайанта и не хотел играть за «Бостон»