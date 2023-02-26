Джейсон Тейтум лидирует в НБА по количеству спасительных и победных бросков за последние 5 сезонов

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум за последние пять сезонов совершил 9 спасительных и победных бросков на последних 5 секундах 4-й четверти или овертайма. Это лучший показатель в НБА за этот период, сообщает ESPN Stats & Info.

Сегодня Тейтум принес «Селтикс» победу в матче против «Сиксерс» (110:107), забросив трехочковый за 1,3 секунды до конца 4-й четверти.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Брайанта и не хотел играть за «Бостон»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SVstyle
Играли бы Уайт и Брогдон в концовке сегодня, спасительный бросок бы не потребовался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
а фотка в профиле все равно 2018-го года. я помогу
https://imgur.com/a/wsMHqeS
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий