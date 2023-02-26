Джоэл Эмбиид: «Хороший хайлайт для социальных сетей, но мяч не засчитан, и мы проиграли»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал попадание со своей половины площадки, которое могло перевести матч против «Бостона» (107:110) в овертайм, но не было засчитано.

«Жаль, что я не бросил раньше, но когда я повернулся, я увидел Деррика Уайта, так что я не мог бросить. Мне пришлось развернуться вправо, чтобы совершить бросок. К сожалению, это история моей жизни.

Плевать. Мяч не засчитан. Думаю, что это хороший хайлайт для социальных сетей, но мяч не засчитан, и мы проиграли. Обидно проигрывать такие матчи, особенно когда вы вели с таким большим отрывом», – сказал Эмбиид.

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1 комментарий

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SVstyle
ДжоДжо сильно помощи не хватало во второй половине, Харрис 19 набрал в первой половине, а во второй просто исчез, Макси уже 3 месяца сам не свой, а ведь в прошлом плей офф с маями он блистал, не хватает его игры очень сильно(
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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