Джоэл Эмбиид: «Хороший хайлайт для социальных сетей, но мяч не засчитан, и мы проиграли»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал попадание со своей половины площадки, которое могло перевести матч против « » (107:110) в овертайм, но не было засчитано.

«Жаль, что я не бросил раньше, но когда я повернулся, я увидел Деррика Уайта, так что я не мог бросить. Мне пришлось развернуться вправо, чтобы совершить бросок. К сожалению, это история моей жизни.

Плевать. Мяч не засчитан. Думаю, что это хороший хайлайт для социальных сетей, но мяч не засчитан, и мы проиграли. Обидно проигрывать такие матчи, особенно когда вы вели с таким большим отрывом», – сказал Эмбиид.

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