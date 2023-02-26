Джейлен Браун: «Болельщики «Сиксерс» кричали: «Надеюсь, ты порвешь крестообразную связку»

Форвард « » после матча с «Филадельфией» (110:107) обвинил болельщиков соперника в неуважении.

«Трибуны были немного враждебными. Временами зрители в первых рядах выкрикивали безумные вещи, но мы выстояли. Я даже начал разговаривать с одним из болельщиков, который был крайне неуважителен и перегнул палку.

Еще до начала матча перед входом на арену кто-то кричал: «Надеюсь, ты порвешь крестообразную связку». Я понимаю, что они любят свою команду и болеют за нее, но временами они перегибают палку», – сказал Браун.

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