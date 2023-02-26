Джейлен Браун: «Болельщики «Сиксерс» кричали: «Надеюсь, ты порвешь крестообразную связку»

Теги Бостон Филадельфия НБА болельщики Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун после матча с «Филадельфией» (110:107) обвинил болельщиков соперника в неуважении.

«Трибуны были немного враждебными. Временами зрители в первых рядах выкрикивали безумные вещи, но мы выстояли. Я даже начал разговаривать с одним из болельщиков, который был крайне неуважителен и перегнул палку.

Еще до начала матча перед входом на арену кто-то кричал: «Надеюсь, ты порвешь крестообразную связку». Я понимаю, что они любят свою команду и болеют за нее, но временами они перегибают палку», – сказал Браун.

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2 комментария

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Райли Карри
Кто круче (мерзее)? Болельщики Бостона или Филадельфии?

Юта вне конкуренции. Там даже своих игроков ненавидят.
+1
-1
0
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SVstyle
Ответ AEZAKMI228
Комментарий удален модератором
Никто ни от кого ни чем не отличается, среди всех фанатов такие найдутся, просто некоторые тише, некоторые громче и тд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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