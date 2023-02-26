Патрик Беверли – об игре за родной город: «Следую совету Леброна Джеймса»

Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли рассказал, какой совет дал ему Леброн ДжеймсЛейкерс») по поводу игры за родной город.

«Я разговаривал с Леброном, своим старшим братом. И я задал ему много вопросов по поводу того, каково было играть дома.

Самое важное, что он мне сказал — уделяй приоритетное внимание своей работе, а именно баскетболу, все остальное придет потом. Так что я стараюсь делать это с тех пор, как вернулся», – сказал Беверли.

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2 комментария

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Nikita Dorodenko
Ответ Scouser
...правильно питайся и слушай маму
И шапку надень
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scouser
...правильно питайся и слушай маму
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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