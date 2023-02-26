Патрик Беверли – об игре за родной город: «Следую совету Леброна Джеймса»

Разыгрывающий « » Патрик Беверли рассказал, какой совет дал ему (« ») по поводу игры за родной город.

«Я разговаривал с Леброном, своим старшим братом. И я задал ему много вопросов по поводу того, каково было играть дома.

Самое важное, что он мне сказал — уделяй приоритетное внимание своей работе, а именно баскетболу, все остальное придет потом. Так что я стараюсь делать это с тех пор, как вернулся», – сказал Беверли.

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