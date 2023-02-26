Патрик Беверли – об игре за родной город: «Следую совету Леброна Джеймса»
Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли рассказал, какой совет дал ему Леброн Джеймс («Лейкерс») по поводу игры за родной город.
«Я разговаривал с Леброном, своим старшим братом. И я задал ему много вопросов по поводу того, каково было играть дома.
Самое важное, что он мне сказал — уделяй приоритетное внимание своей работе, а именно баскетболу, все остальное придет потом. Так что я стараюсь делать это с тех пор, как вернулся», – сказал Беверли.
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