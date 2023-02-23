Зак Лавин: «Уже давно пытался заманить Патрика Беверли в «Чикаго»

Лидер « » признался, что рад переходу в команду защитника .

«Уже давно пытался заманить Патрика Беверли в «Чикаго». Он один из тех парней, которых не хочется видеть в качестве соперников, но хочется иметь в своей команде в качестве одноклубника.

У нас не было лидера подобного плана, который подбадривает всех в раздевалке, со времен Таддеуса Янга», – заявил Лавин.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое