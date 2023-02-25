Защитник Патрик Беверли в пятницу дебютировал в составе « ».

Во встрече с « » (131:87) Беверли набрал 8 очков, 5 подборов и 4 передачи.

Патрик вышел в стартовой пятерке. За 22 минуты он реализовал 2 из 4 с игры.

Беверли начинал сезон в составе «Лейкерс», которые обменяли его в «Орландо», после чего контракт игрока был выкуплен.

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