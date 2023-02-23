Патрик Беверли: «Сказал Заку Лавину, чтобы он никому не пасовал»

Теги Чикаго НБА Патрик Беверли Зак Лавин Баскетбол

Новобранец «Буллс» Патрик Беверли рассказал о совете, который дал лидеру чикагской команды Заку Лавину после подписания контракта.

«Сказал Заку Лавину, чтобы он никому не пасовал. Твоя задача не в том, чтобы пасовать, а в том, чтобы доставлять мяч в корзину», – заявил Беверли.

В этом сезоне Лавин набирает 24,0 очка, 4,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

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3 комментария

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BT
Гонору, как будто туда пришел Крис Пол в расцвете сил, а не чувак с карьерными 3,4 передачами за игру.
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0
+1
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ryy
Он и так никому никогда не пасовал
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0
+6
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ArizonaCactus
И тут Зак прозрел!!
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0
+4
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