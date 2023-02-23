Новобранец «Буллс» рассказал о совете, который дал лидеру чикагской команды Заку Лавину после подписания контракта.

«Сказал Заку Лавину, чтобы он никому не пасовал. Твоя задача не в том, чтобы пасовать, а в том, чтобы доставлять мяч в корзину», – заявил Беверли.

В этом сезоне Лавин набирает 24,0 очка, 4,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

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