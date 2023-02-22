Джейлен Грин – автор худшей передачи, Патрик Беверли – худший симулянт. Shaqtin’ A Fool раздал награды за первую часть сезона

Теги Шакил О′Нил НБА видео Патрик Беверли Джейлен Грин Джош Гидди Баскетбол

В рубрике курьезных моментов НБА «Shaqtin’ A Fool» состоялась раздача наград за первую часть сезона-2022/23.

Автором худшей передачи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин. Патрик Беверли («Чикаго») победил в номинации «Худшая симуляция», Джош Гидди («Оклахома») – в номинации «Худшая потеря».

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