Джейлен Грин – автор худшей передачи, Патрик Беверли – худший симулянт. Shaqtin’ A Fool раздал награды за первую часть сезона
В рубрике курьезных моментов НБА «Shaqtin’ A Fool» состоялась раздача наград за первую часть сезона-2022/23.
Автором худшей передачи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин. Патрик Беверли («Чикаго») победил в номинации «Худшая симуляция», Джош Гидди («Оклахома») – в номинации «Худшая потеря».
Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он делал так постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать
Комментарии