Джейлен Грин – автор худшей передачи, Патрик Беверли – худший симулянт. Shaqtin’ A Fool раздал награды за первую часть сезона

В рубрике курьезных моментов «Shaqtin’ A Fool» состоялась раздача наград за первую часть сезона-2022/23.

Автором худшей передачи стал разыгрывающий «Хьюстона» . («Чикаго») победил в номинации «Худшая симуляция», («Оклахома») – в номинации «Худшая потеря».

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он делал так постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать