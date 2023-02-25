Кавай Ленард сыграл 46 минут с «Кингз» – его новый рекорд в матчах регулярки

Форвард «Клипперс» в матче против « » (175:176 2ОТ) набрал 44 очка – его лучший результат в нынешнем сезоне.

Также 31-летний баскетболист сыграл 46 минут и обновил личный рекорд по количеству времени, проведенному на площадке в одной игре регулярного чемпионата НБА.

Рекорд Ленарда в плей-офф был установлен в третьем матче финала Восточной конференции-2019. Тогда форвард сыграл 52 минуты за « » против « ». «Рэпторс» победили во втором овертайме со счетом 118:112, а позже стали чемпионами.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»