Кавай Ленард сыграл 46 минут с «Кингз» – его новый рекорд в матчах регулярки
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард в матче против «Сакраменто» (175:176 2ОТ) набрал 44 очка – его лучший результат в нынешнем сезоне.
Также 31-летний баскетболист сыграл 46 минут и обновил личный рекорд по количеству времени, проведенному на площадке в одной игре регулярного чемпионата НБА.
Рекорд Ленарда в плей-офф был установлен в третьем матче финала Восточной конференции-2019. Тогда форвард сыграл 52 минуты за «Торонто» против «Милуоки». «Рэпторс» победили во втором овертайме со счетом 118:112, а позже стали чемпионами.
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