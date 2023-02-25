Кавай Ленард сыграл 46 минут с «Кингз» – его новый рекорд в матчах регулярки

Теги Клипперс Милуоки Сакраменто Торонто НБА Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард в матче против «Сакраменто» (175:176 2ОТ) набрал 44 очка – его лучший результат в нынешнем сезоне.

Также 31-летний баскетболист сыграл 46 минут и обновил личный рекорд по количеству времени, проведенному на площадке в одной игре регулярного чемпионата НБА.

Рекорд Ленарда в плей-офф был установлен в третьем матче финала Восточной конференции-2019. Тогда форвард сыграл 52 минуты за «Торонто» против «Милуоки». «Рэпторс» победили во втором овертайме со счетом 118:112, а позже стали чемпионами.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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4 комментария

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Asanov
Пошутить конечно хочется, но здоровье не тема для шуток
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Cosstigan
Профессура
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Вадим Ахтямов
Всё до плей-офф будет на лоад менеджменте
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711M
можно, конечно, пошутить еще раз про криокамеры, но если серьезно, очень удивлюсь, если увижу его в следующем матче
+10
0
+10
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