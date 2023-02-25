Звездный форвард « » обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с « » (175:176 2ОТ).

Ленард записал на свой счет 44 очка. За 46 минут он реализовал 16 из 22 с игры (6 из 9 из-за дуги).

В активе Кавая также 4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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