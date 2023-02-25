Кавай Ленард набрал рекордные в сезоне 44 очка с «Сакраменто»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Сакраменто» (175:176 2ОТ).
Ленард записал на свой счет 44 очка. За 46 минут он реализовал 16 из 22 с игры (6 из 9 из-за дуги).
В активе Кавая также 4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
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