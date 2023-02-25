Кавай Ленард набрал рекордные в сезоне 44 очка с «Сакраменто»

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Сакраменто» (175:176 2ОТ).

Ленард записал на свой счет 44 очка. За 46 минут он реализовал 16 из 22 с игры (6 из 9 из-за дуги).

В активе Кавая также 4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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4 комментария

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Rodbert
Ответ Мурзин Ринат
46 минут 😬
16 из 22
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Misunderstood
Жив курилка!

Хочу, чтобы Кавай ещё пошумел, крутую
Игру показывает, когда здоров.

Самый любимый игрок в лиге на данный момент
0
0
0
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Goshan700
спасибо, что живой
+1
0
+1
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Мурзин Ринат
46 минут 😬
+4
0
+4
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