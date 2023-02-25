Кавай Ленард: «Сказал Уэстбруку быть самим собой»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард поделился впечатлением от игры с Расселлом Уэстбруком.

«Как только он перешел сюда, я просто сказал ему быть самим собой, получать удовольствие. Я верю в него и хочу, чтобы он был уверен в себе. Мы дали ему понять, что рады его приходу», – сказал Ленард.

В матче против «Сакраменто» (175:176 2ОТ) Уэстбрук впервые сыграл за «Клипперс» и набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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