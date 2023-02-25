Майк Браун – о 176:175 против «Клипперс»: «Уже принимаю по 1 таблетке детского аспирина в день, придется принимать по 2»

Теги Майк Браун Денвер Детройт Клипперс Сакраменто НБА Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун забавно отреагировал на повышенную результативность в матче против «Клипперс» (176:175 2ОТ).

«Я уже принимаю детский аспирин, как мой отец. Принимаю одну таблетку детского аспирина в день. После такого мне придется принимать по две таблетки детского аспирина, а затем по три. Не уверен, что мой врач обрадуется. Надеюсь, счет будет поменьше и мы будем побеждать с более крупной разницей», – признался Браун.

«Сакраменто» и «Клипперс» набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА. Самая результативная игра в истории лиги состоялась 19 декабря 1983 года, когда «Денвер» уступил «Детройту» со счетом 184:186 в третьем овертайме (370 очков).

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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4 комментария

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Cash_flow
У Кингз самая длинная серия без плей-офф не просто в НБА, а во всём американском спорте вообще (16 сезонов). Если Сакраменто выйдет в постсезон, Брауну нужно будет поставить памятник возле стадиона.
Великолепную команду создаёт мужик. И дальше она будет ещё лучше 💪🏾
+14
-2
+12
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Евгений - 79
Ответ Magzhan Estigarribia
А что дает аспирин?
Разжижает кровь. Снижает риск образования тромбов если к этому есть предпосылки
+5
0
+5
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Tim Timson
там у Байера ещё алкозельтцер есть))
+2
0
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Magzhan Estigarribia
А что дает аспирин?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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