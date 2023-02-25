Майк Браун – о 176:175 против «Клипперс»: «Уже принимаю по 1 таблетке детского аспирина в день, придется принимать по 2»

Главный тренер « » забавно отреагировал на повышенную результативность в матче против «Клипперс» (176:175 2ОТ).

«Я уже принимаю детский аспирин, как мой отец. Принимаю одну таблетку детского аспирина в день. После такого мне придется принимать по две таблетки детского аспирина, а затем по три. Не уверен, что мой врач обрадуется. Надеюсь, счет будет поменьше и мы будем побеждать с более крупной разницей», – признался Браун.

«Сакраменто» и «Клипперс» набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА. Самая результативная игра в истории лиги состоялась 19 декабря 1983 года, когда « » уступил « » со счетом 184:186 в третьем овертайме (370 очков).

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»