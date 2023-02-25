«Атланта» и Куин Снайдер обсуждают контракт с годовой зарплатой в 8 млн долларов

«Атланта» и бывший главный тренер «Юты» продолжают успешно вести переговоры о контракте.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, обсуждают контракт с годовой зарплатой в 8 миллионов долларов.

После увольнения главного тренера Нэйта Макмиллана во вторник «Хоукс» полностью сосредоточили внимание на кандидатуре Снайдера.

Со Снайдером поговорили генеральный менеджер клуба Лэндри Филдс, ассистент генерального менеджера Кайл Корвер и владелец Тони Ресслер. Они обсудили широкий круг философских вопросов и вопросов, связанных с построением команды.

56-летний специалист руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год.

Во вторник « » уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.

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