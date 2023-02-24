«Атланта» и Куин Снайдер продвигаются в переговорах о контракте

«Атланта» и бывший главный тренер «Юты» продолжают успешно вести переговоры о контракте. Соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, сообщает ESPN.com.

После увольнения главного тренера во вторник «Хоукс» полностью сосредоточили внимание на кандидатуре Снайдера.

Со Снайдером поговорили генеральный менеджер клуба , ассистент генерального менеджера и владелец Тони Ресслер. Они обсудили широкий круг философских вопросов и вопросов, связанных с построением команды. Ожидается, что переговоры продлятся до выходных.

56-летний специалист руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год.

Во вторник « » уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.

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