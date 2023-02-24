«Атланта» и Куин Снайдер продвигаются в переговорах о контракте
«Атланта» и бывший главный тренер «Юты» Куин Снайдер продолжают успешно вести переговоры о контракте. Соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, сообщает ESPN.com.
После увольнения главного тренера Нэйта Макмиллана во вторник «Хоукс» полностью сосредоточили внимание на кандидатуре Снайдера.
Со Снайдером поговорили генеральный менеджер клуба Лэндри Филдс, ассистент генерального менеджера Кайл Корвер и владелец Тони Ресслер. Они обсудили широкий круг философских вопросов и вопросов, связанных с построением команды. Ожидается, что переговоры продлятся до выходных.
56-летний специалист руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год.
Во вторник «Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.
Но Если Коллинз не станет при этом полезным, то проект Атланта можно считать слитым в унитаз. Выгодно обменять Коллинза не получилось, пики ушли за Деджонте. Именно трейд Деджонте приговор для интересной поначалу франшизы, и отставка Шленка уже ничего не изменит.
Тупо - либо Коллинз проявит себя снова, либо первый раунд максимум.
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