Трэй Янг: «Увольнение Нэйта Макиллана стало для меня неожиданностью»

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг признался, что удивился, узнав об увольнении главного тренера команды Нэйта Макмиллана.

«Я узнал об этом, когда проснулся. Это стало для меня неожиданностью, учитывая, на каком этапе сезона мы находимся, и все такое. Но я знаю, что это за лига, и Нэйт знает. Я уже разговаривал с ним после этого.

Я испытываю к Нэйту исключительно любовь и уважение. Он потрясающий человек. Это не последний наш с ним разговор. Я общаюсь со всеми своими бывшими тренерами», – сказал Янг.

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6 комментариев

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Александр Спирин
*Трэй Янг: «Увольнение Нэйта Макиллана стало для меня приятной неожиданностью»
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Сергей Орлов
Ответ Misunderstood
Мне кажется, что человеческие качества Трэй Янга ужаснее, чем его причёска, с которой он похож на чупа-чупс, который Упал на ковёр🌚
Какое точное описание гнезда на голове Янга)
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xQcoW
🧢
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Caraxes
Ну конечно😅
Действительно после конфликта с ним, было очень неожиданно
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Misunderstood
Мне кажется, что человеческие качества Трэй Янга ужаснее, чем его причёска, с которой он похож на чупа-чупс, который Упал на ковёр🌚
+2
-1
+1
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Swhat
🤣
0
0
0
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