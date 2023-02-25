Трэй Янг: «Увольнение Нэйта Макиллана стало для меня неожиданностью»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг признался, что удивился, узнав об увольнении главного тренера команды Нэйта Макмиллана.
«Я узнал об этом, когда проснулся. Это стало для меня неожиданностью, учитывая, на каком этапе сезона мы находимся, и все такое. Но я знаю, что это за лига, и Нэйт знает. Я уже разговаривал с ним после этого.
Я испытываю к Нэйту исключительно любовь и уважение. Он потрясающий человек. Это не последний наш с ним разговор. Я общаюсь со всеми своими бывшими тренерами», – сказал Янг.
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Действительно после конфликта с ним, было очень неожиданно