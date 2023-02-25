Трэй Янг: «Увольнение Нэйта Макиллана стало для меня неожиданностью»

Разыгрывающий «Атланты» признался, что удивился, узнав об увольнении главного тренера команды .

«Я узнал об этом, когда проснулся. Это стало для меня неожиданностью, учитывая, на каком этапе сезона мы находимся, и все такое. Но я знаю, что это за лига, и Нэйт знает. Я уже разговаривал с ним после этого.

Я испытываю к Нэйту исключительно любовь и уважение. Он потрясающий человек. Это не последний наш с ним разговор. Я общаюсь со всеми своими бывшими тренерами», – сказал Янг.

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