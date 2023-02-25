Лидер «Атланты» отреагировал на то, что болельщики стали называть его «убийцей тренеров».

«Народ всегда будет что-то говорить. Сами посмотрите, множество игроков выступали и выступают под началом самых разных тренеров. Я не смотрю на ситуацию таким образом.

Я не беспокоюсь о тренерах, не смотрю, кто же возглавит команду, а пытаюсь выигрывать чемпионаты. Независимо от обстоятельств я просто пытаюсь побеждать. Это все, что меня волнует», – заявил Янг.

Уволенные при Янге Ллойд Пирс и находились в напряженных отношениях с плеймейкером.

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