Трэй Янг – о звании «убийцы тренеров»: «Я не беспокоюсь о тренерах, а пытаюсь выигрывать чемпионаты»

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Ллойд Пирс Трэй Янг Баскетбол

Лидер «Атланты» Трэй Янг отреагировал на то, что болельщики стали называть его «убийцей тренеров».

«Народ всегда будет что-то говорить. Сами посмотрите, множество игроков выступали и выступают под началом самых разных тренеров. Я не смотрю на ситуацию таким образом.

Я не беспокоюсь о тренерах, не смотрю, кто же возглавит команду, а пытаюсь выигрывать чемпионаты. Независимо от обстоятельств я просто пытаюсь побеждать. Это все, что меня волнует», – заявил Янг.

Уволенные при Янге Ллойд Пирс и Нэйт Макмиллан находились в напряженных отношениях с плеймейкером.

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3 комментария

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Caracalla
Он выигрывал чемпионаты, отстаньте от него.
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morozovvasya
Новый Стеф, не иначе! XD
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FS19
О как, "чемпионаты"
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