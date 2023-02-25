Трэй Янг – о звании «убийцы тренеров»: «Я не беспокоюсь о тренерах, а пытаюсь выигрывать чемпионаты»
Лидер «Атланты» Трэй Янг отреагировал на то, что болельщики стали называть его «убийцей тренеров».
«Народ всегда будет что-то говорить. Сами посмотрите, множество игроков выступали и выступают под началом самых разных тренеров. Я не смотрю на ситуацию таким образом.
Я не беспокоюсь о тренерах, не смотрю, кто же возглавит команду, а пытаюсь выигрывать чемпионаты. Независимо от обстоятельств я просто пытаюсь побеждать. Это все, что меня волнует», – заявил Янг.
Уволенные при Янге Ллойд Пирс и Нэйт Макмиллан находились в напряженных отношениях с плеймейкером.
«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники
В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?
3 комментария