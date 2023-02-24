НБА. «Клипперс» примут «Сакраменто», «Милуоки» – «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Расселл Уэстбрук дебютирует за «Клипперс» в домашнем встрече с «Сакраменто». «Милуоки» примет «Майами», в составе которого дебютирует Кевин Лав.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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