НБА. «Клипперс» примут «Сакраменто», «Милуоки» – «Майами» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Расселл Уэстбрук дебютирует за «Клипперс» в домашнем встрече с «Сакраменто». «Милуоки» примет «Майами», в составе которого дебютирует Кевин Лав.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Нью-Йорк
Дата проведения
25 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Атланта – Кливленд
Дата проведения
25 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Майами
Дата проведения
25 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Миннесота – Шарлотт
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Финикс – Оклахома-Сити
Дата проведения
25 февраля, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Чикаго – Бруклин
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Хьюстон
Дата проведения
25 февраля, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
25 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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