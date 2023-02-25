«Атланта» во 2-й четверти матча с «Кливлендом» реализовала 14 бросков подряд и набрала 49 очков

Теги Атланта Кливленд Нэйт Макмиллан НБА видео Баскетбол

«Хоукс» в пятницу крупно обыграли «Кавальерс» (136:119) в первом матче после перерыва на Матч звезд и первом после увольнения главного тренера Нэйта Макмиллана.

Во второй четверти игроки «Атланты» реализовали 14 бросков подряд, команда набрала 49 очков, что является ее лучшим результатом в нынешнем сезоне для любой 12-минутки.

После первой половины «Хоукс» вели 81:57, что также является лучшим результатом команды по набранным очкам к большому перерыву в нынешнем сезоне.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий