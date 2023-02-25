Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс выдал редкую статистическую линейку в матче с « » (176:175 2ОТ).

Фокс набрал 42 очка, 5 подборов, 12 передач и 5 перехватов.

За 45 минут плеймейкер реализовал 12 из 27 с игры при 3 потерях.

Де’Аарон стал 12-м игроком НБА с сезона-73/74, который набирает как минимум 40 очков, 10 передач и 5 перехватов за один матч. Последний раз подобное удавалось в 2019 году.

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