Де’Аарон Фокс выдал 42+5+12+5 в матче с «Клипперс»

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео Джеймс Харден Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс выдал редкую статистическую линейку в матче с «Клипперс» (176:175 2ОТ).

Фокс набрал 42 очка, 5 подборов, 12 передач и 5 перехватов. 

За 45 минут плеймейкер реализовал 12 из 27 с игры при 3 потерях.

Де’Аарон стал 12-м игроком НБА с сезона-73/74, который набирает как минимум 40 очков, 10 передач и 5 перехватов за один матч. Последний раз подобное удавалось Джеймсу Хардену в 2019 году.

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3 комментария

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xamer 9
Ответ Misunderstood
Неужели Кингс попадут в ПО, серия неучастиях конечно затянулась у них)
У них сейчас +11 побед/поражений и 23 игры осталось. У 6 места (Даллас) +3. Это надо умудриться с таким командным уровнем слить все нажитое таким трудом, чтобы напрямую не попасть в плей-офф)
+3
0
+3
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Misunderstood
Неужели Кингс попадут в ПО, серия неучастиях конечно затянулась у них)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Can
Красавчик, рад за этого парня!
+5
0
+5
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