«Клипперс» и «Сакраменто» набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА
«Клипперс» и «Сакраменто» в пятницу провели один из самых результативных матчей в истории НБА.
«Кингз» победили со счетом 176:175 во втором овертайме, команды набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА.
Самая результативная игра в истории лиги состоялась 19 декабря 1983 года, когда «Денвер» уступил «Детройту» со счетом 184:186 в третьем овертайме (370 очков).
В составе «Клипперс» самым результативным стал Кавай Ленард (44 очка), у «Сакраменто» 42 очка и 12 передач на счету Де’Аарона Фокса.
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