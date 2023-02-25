« » и « » в пятницу провели один из самых результативных матчей в истории НБА.

«Кингз» победили со счетом 176:175 во втором овертайме, команды набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА.

Самая результативная игра в истории лиги состоялась 19 декабря 1983 года, когда « » уступил « » со счетом 184:186 в третьем овертайме (370 очков).

В составе «Клипперс» самым результативным стал (44 очка), у «Сакраменто» 42 очка и 12 передач на счету Де’Аарона Фокса.

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

Ренессанс Фульца, вдохновляющий Хорфорд, страдающий Симмонс. Мои любимые игроки начала 2023-го