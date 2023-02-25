«Клипперс» и «Сакраменто» набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА

Теги Денвер Детройт Клипперс Сакраменто НБА Кавай Ленард Де'Аарон Фокс Баскетбол

«Клипперс» и «Сакраменто» в пятницу провели один из самых результативных матчей в истории НБА.

«Кингз» победили со счетом 176:175 во втором овертайме, команды набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА.

Самая результативная игра в истории лиги состоялась 19 декабря 1983 года, когда «Денвер» уступил «Детройту» со счетом 184:186 в третьем овертайме (370 очков).

В составе «Клипперс» самым результативным стал Кавай Ленард (44 очка), у «Сакраменто» 42 очка и 12 передач на счету Де’Аарона Фокса.

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28 комментариев

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AnTikVar
Ответ Konstantin Sokolovsky
Лица тех, кто взял Тотал Меньше, представили?
Как и лица тех, кто брал ЛАК и считал денежки уже за две минуты до конца основного времени😁
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GLW
Ответ Sonder
ногомяч может пройти обратно в палату
и при чем тут виды спорта? я про нба написал, а не про баскетбол. нба к баскетболу не имеет отношения
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-3
-3
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Sonder
Ответ GLW
хоть 500... нба это шоу, которое к спорту уже давно не имеет отношения
ногомяч может пройти обратно в палату
+1
-1
0
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Cash_flow
Ответ Fogiii
Оборона в матче была, несмотря на счёт, просто феноменальная точность и игра в пас была у команд.
Как по одному комментарию понять, что человек действительно смотрел этот потрясающий баскетбольный матч, а не просто узнал счёт и бегом в комменты 👍🏼
+13
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+13
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Vagant
Ответ Nikita1981
Феерично. Уэстбрук дебютировал за Клипперс и сразу такой результативный матч в стиле "Защищаются пусть трУсы!". Это неспроста?
Да ничего такого особо попустительского в обороне у команд не было. Просто ЛАК вышли свеженькие, а у Кингс самое сильное нападение в сезоне.
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-1
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Konstantin Sokolovsky
Лица тех, кто взял Тотал Меньше, представили?
+1
0
+1
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Nikita1981
Феерично.
Уэстбрук дебютировал за Клипперс и сразу такой результативный матч в стиле "Защищаются пусть трУсы!". Это неспроста?
0
-2
-2
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Daishi
Ответ lecter666_destiny
Он не может уже давно и а атаке, и в защит быть топом. Сейчас он ориентирован на атаку и Сейчас его защита ещё хуже,чем Леброна
Ага, согласен, полная "немощь", ничего не забил сегодня и важный блокшот во втором овере не поставил..))
+1
-1
0
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albert_lucky
Самая результативная игра без овертаймов Денвер-ГСВ в 1990-м - 158:162. У ГСВ в той игре было 2 точные трёшки из 4!
+11
-1
+10
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GLW
хоть 500... нба это шоу, которое к спорту уже давно не имеет отношения
+2
-6
-4
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Rumata22
Ответ Реджекшен
Ну только Клипперс могли слить вот так вот.
Мастер Лю в деле 👌🏻
+2
-2
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Dedete
Ответ Реджекшен
Ну только Клипперс могли слить вот так вот.
Чокернули в концовках как обычно )
0
-2
-2
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lecter666_destiny
Ответ Станислав Кривенко
Кавай забил на оборону в этом матче?
Он не может уже давно и а атаке, и в защит быть топом. Сейчас он ориентирован на атаку и Сейчас его защита ещё хуже,чем Леброна
+2
-4
-2
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Dedete
Ответ Rick Sorkin
Монк 45 набрал. Но если с учетом ассистов, то ок.
Малик Монк набрал больше всех в матче. Об этом стоило написать )
+2
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Джазмен
Фокс конечно киллер!!!
+2
0
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Fogiii
Оборона в матче была, несмотря на счёт, просто феноменальная точность и игра в пас была у команд.
+22
0
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Vagant
Ответ Даниил Мишин
Матч всех звёзд? или оборона была в этом матче всё-таки?)
Кингс и ЛАК набрали очков, как минимум, столько же сколько команда Леброна.:)
0
0
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Vagant
Сегодня ЛАК набрали наибольшее количество очков (а также трешек) в одной матче в истории франшизы.
ЛАК проиграли матч забив 26 трешек. Это новый антирекорд лиги.
Это первое поражение Кавая в карьере, когда он набрал 40+ очков за игру.
+10
-1
+9
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albert_lucky
Ответ albert_lucky
А не самая ли это результативная игра без учёта овертаймов?
Сам же отвечаю, оказывается нет.
+5
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Daishi
Ответ Станислав Кривенко
Кавай забил на оборону в этом матче?
Да там только дворник с арены не забил на нее, хотя может и он забил.))
+2
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albert_lucky
А не самая ли это результативная игра без учёта овертаймов?
+3
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Даниил Мишин
Матч всех звёзд? или оборона была в этом матче всё-таки?)
+3
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Лимит Лимитович
Оборона? Да кому она нужна
+1
-2
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Rick Sorkin
Монк 45 набрал. Но если с учетом ассистов, то ок.
+11
0
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