Расселл Уэстбрук набрал первые очки за «Клипперс»

Разыгрывающий «Клипперс» в пятницу дебютировал за команду в матче с « ».

Уэстбрук начал встречу в стартовой пятерке. Первые очки за « » MVP 2017 года набрал на первой же минуте игры, реализовав штрафные.

Уэстбрук начинал сезон в «Лейкерс», которые обменяли его в «Юту», после чего контракт 34-летнего игрока был выкуплен.

Ренессанс Фульца, вдохновляющий Хорфорд, страдающий Симмонс. Мои любимые игроки начала 2023-го