Расселл Уэстбрук набрал первые очки за «Клипперс»

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в пятницу дебютировал за команду в матче с «Сакраменто».

Уэстбрук начал встречу в стартовой пятерке. Первые очки за «Клипперс» MVP НБА 2017 года набрал на первой же минуте игры, реализовав штрафные.

Уэстбрук начинал сезон в «Лейкерс», которые обменяли его в «Юту», после чего контракт 34-летнего игрока был выкуплен.

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2 комментария

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Jazzzz
Покажите первые кирпичи за Клипперс
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Andy
Покажите его первые шаги за Клипперс.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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