Расселл Уэстбрук набрал первые очки за «Клипперс»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в пятницу дебютировал за команду в матче с «Сакраменто».
Уэстбрук начал встречу в стартовой пятерке. Первые очки за «Клипперс» MVP НБА 2017 года набрал на первой же минуте игры, реализовав штрафные.
Уэстбрук начинал сезон в «Лейкерс», которые обменяли его в «Юту», после чего контракт 34-летнего игрока был выкуплен.
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