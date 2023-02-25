Малик Монк набрал рекордные в карьере 45 очков в матче с «Клипперс»
Защитник «Сакраменто» Малик Монк обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» (176:175 2ОТ).
Монк набрал 45 очков.
Выйдя со скамейки, Малик реализовал 15 из 24 с игры за 41 минуту. В его активе также 2 подбора и 6 передач.
«Клипперс» и «Сакраменто» набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА.
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