Малик Монк набрал рекордные в карьере 45 очков в матче с «Клипперс»

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео Малик Монк Баскетбол

Защитник «Сакраменто» Малик Монк обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» (176:175 2ОТ).

Монк набрал 45 очков.

Выйдя со скамейки, Малик реализовал 15 из 24 с игры за 41 минуту. В его активе также 2 подбора и 6 передач.

«Клипперс» и «Сакраменто» набрали в сумме 351 очко. Это второй результат в истории НБА.

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1 комментарий

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Dimassss6
красавчик
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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