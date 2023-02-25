Разыгрывающий « » в пятницу дебютировал за команду в матче с « » (175:176 2ОТ).

Уэстбрук начал встречу в стартовой пятерке. В его активе 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

За 39 минут Расселл реализовал 13 из 17 с игры при 7 потерях.

MVP 2017 года был удален с шестью фолами за 1:49 до завершения второго овертайма.

Уэстбрук начинал сезон в « », которые обменяли его в «Юту», после чего контракт 34-летнего игрока был выкуплен.

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