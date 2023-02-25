Расселл Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач в игре с «Сакраменто»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в пятницу дебютировал за команду в матче с «Сакраменто» (175:176 2ОТ).
Уэстбрук начал встречу в стартовой пятерке. В его активе 17 очков, 5 подборов и 14 передач.
За 39 минут Расселл реализовал 13 из 17 с игры при 7 потерях.
MVP 2017 года был удален с шестью фолами за 1:49 до завершения второго овертайма.
Уэстбрук начинал сезон в «Лейкерс», которые обменяли его в «Юту», после чего контракт 34-летнего игрока был выкуплен.
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