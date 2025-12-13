Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.
«Тренто» обыграл «Венецию», «Триест» справился с «Реджо-Эмилией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 9-1, Трапани Шарк – 9-1, Виртус – 9-1, Венеция – 8-3, Дертона – 6-4, Милан – 6-4, Триест – 6-5, Ваноли Кремона – 5-5, Тренто – 5-6, Наполи – 4-6, Канту – 3-7, Динамо Сассари – 3-7, Удине – 3-7, Варезе – 3-7, Реджо-Эмилия – 2-9, Тревизо – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
