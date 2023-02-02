Малик Монк был близок к постер-данку через Якоба Пелтля

Атакующий защитник «Сакраменто» едва не исполнил шикарный постер-данк через центрового « » .

В середине четвертой четверти матча между командами Монк прошел в трехсекундную зону при помощи разворота и в высоком прыжке попытался вколотить сверху через Пелтля.

Арбитры зафиксировали фол у центрового «Сперс».

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»