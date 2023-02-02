Малик Монк был близок к постер-данку через Якоба Пелтля

Теги Сакраменто Сан-Антонио НБА видео Якоб Пелтль Малик Монк Баскетбол

Атакующий защитник «Сакраменто» Малик Монк едва не исполнил шикарный постер-данк через центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля.

В середине четвертой четверти матча между командами Монк прошел в трехсекундную зону при помощи разворота и в высоком прыжке попытался вколотить сверху через Пелтля.

Арбитры зафиксировали фол у центрового «Сперс».

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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1 комментарий

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uncledrew
Жалко, был близок у Моранта отобрать данк года
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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