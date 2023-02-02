Малик Монк был близок к постер-данку через Якоба Пелтля
Атакующий защитник «Сакраменто» Малик Монк едва не исполнил шикарный постер-данк через центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля.
В середине четвертой четверти матча между командами Монк прошел в трехсекундную зону при помощи разворота и в высоком прыжке попытался вколотить сверху через Пелтля.
Арбитры зафиксировали фол у центрового «Сперс».
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