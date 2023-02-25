Торри Крэйг, Лугенц Дорт и Малик Монк – в Топ-10 моментов матчей НБА 24 февраля
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 24 февраля.
Топ-10 возглавили Торри Крэйг («Финикс»), Лугенц Дорт («Оклахома») и Малик Монк («Сакраменто»).
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