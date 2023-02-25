Торри Крэйг, Лугенц Дорт и Малик Монк – в Топ-10 моментов матчей НБА 24 февраля

Теги Финикс Сакраменто НБА видео Оклахома-Сити Малик Монк Торри Крэйг Лугенц Дорт Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 24 февраля.

Топ-10 возглавили Торри Крэйг («Финикс»), Лугенц Дорт («Оклахома») и Малик МонкСакраменто»).

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

Ренессанс Фульца, вдохновляющий Хорфорд, страдающий Симмонс. Мои любимые игроки начала 2023-го

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий