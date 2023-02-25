Клэй Томпсон реализовал 12 3-очковых и набрал 42 очка с «Хьюстоном»
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон повторил личный рекорд сезона по реализованным 3-очковым в матче с «Хьюстоном» (116:101).
Томпсон реализовал 12 дальних бросков и набрал 42 очка.
За 36 минут Клэй реализовал 12 из 19 с игры (12 из 17 из-за дуги) и 6 из 6 с линии. В его активе также 7 подборов и 1 передача.
Карьерный рекорд Томпсона по 3-очковым в одном матче – 14.
В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?
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