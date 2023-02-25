Клэй Томпсон реализовал 12 3-очковых и набрал 42 очка с «Хьюстоном»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА видео Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон повторил личный рекорд сезона по реализованным 3-очковым в матче с «Хьюстоном» (116:101).

Томпсон реализовал 12 дальних бросков и набрал 42 очка.

За 36 минут Клэй реализовал 12 из 19 с игры (12 из 17 из-за дуги) и 6 из 6 с линии. В его активе также 7 подборов и 1 передача.

Карьерный рекорд Томпсона по 3-очковым в одном матче – 14.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

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3 комментария

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Holo Dilnick
Ответ Andy
Очень хорошо, но соперники не соответствуют уровню лиги.Ждем подобное с нормальными командами.
Согласен с предыдущим аналитиком, обычно-то как раз все рекорды устанавливаются против команд Топ-3, а уж если у соперника 3-5 олстаров, то сам бог велел накидать им 80 очков как минимум.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никола Тесла
Ответ Andy
Очень хорошо, но соперники не соответствуют уровню лиги.Ждем подобное с нормальными командами.
Поддерживаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy
Очень хорошо, но соперники не соответствуют уровню лиги.Ждем подобное с нормальными командами.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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