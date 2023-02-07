Клэй Томпсон набрал 42 очка при рекордных в сезоне 12 3-очковых в матче с «Оклахомой»

Теги Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник Клэй Томпсон помог «Голден Стэйт» компенсировать отсутствие травмированного лидера Стефена Карри в матче с «Оклахомой» (141:114).

Томпсон набрал 42 очка при рекордных в сезоне 12 точных 3-очковых.

Клэй реализовал 15 из 22 с пола и 12 из 16 из-за дуги. В его активе также 3 подбора и 1 передача за 33 минуты на площадке.

На счету Томпсона теперь 8 матчей с 10 или более точными 3-очковыми, что является вторым результатом в истории НБА после Карри (22).

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14 комментариев

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VAX
очень плохой сезон проводит Клэй, ну очень)) да в защите все еще не тот монстр который накрывал Лиллардов, Харденов и Полов в самые важные моменты, но это все еще монстр в атаке

21+ PPG
4.2 3pt pg
40%+ 3pt %
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Валерий Королёв
15 из 22 с пола и 12 из 16 с потолка.
Позорище
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Mr@k
ну могёт же когда хочет
0
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Andy
Вернулся!
+1
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kisliy33
Пул понравился. Вариант дикой пулялки с любых позиций пару лет назад и текущий с хорошей организацией игры - просто небо и земля.
+1
0
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Григорий Ефимов
Ответ Айрат Ситдиков
15 из 22 с пола?)
Валерий видимо поленился и гугл транслейт ему так перевел "15 for 22 from the floor"))
+11
0
+11
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Fooler
Ответ Айрат Ситдиков
15 из 22 с пола?)
Пула
+10
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+10
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BuTaJIbKa
Ответ Vagant
Это третья игра Клея с 40+ без забитых штрафных. За всю историю лиги никому больше не удавалось сыграть таких игр больше одной
сегодня ГСВ вообще мало штрафных бросал, Окла не особо напрягалась в защите
+2
0
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Айрат Ситдиков
15 из 22 с пола?)
+15
0
+15
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BuTaJIbKa
почаще бы Клэй так просыпался. Руки-то помнят
+7
-1
+6
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scorp19
Этот Голден Стейт ,конечно, великая команда... Одно наслаждение наблюдать когда они ловят кураж.
+17
-1
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Vagant
Ответ Акинак
Клэй в огне. Теперь ему не сбавлять обороты! Надо тащить, пока травмирован Стэф.
В этом сезоне у Клея:
Со Стефом___Без него
19.4 PPG______27.2 PPG
3.7 RPG________4.7 RPG
3.9 3PM________5.1 3PM
+9
0
+9
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Vagant
Это третья игра Клея с 40+ без забитых штрафных.
За всю историю лиги никому больше не удавалось сыграть таких игр больше одной
+31
-1
+30
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Акинак
Клэй в огне. Теперь ему не сбавлять обороты! Надо тащить, пока травмирован Стэф.
+9
-1
+8
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