Защитник Клэй Томпсон помог « » компенсировать отсутствие травмированного лидера в матче с «Оклахомой» (141:114).

Томпсон набрал 42 очка при рекордных в сезоне 12 точных 3-очковых.

Клэй реализовал 15 из 22 с пола и 12 из 16 из-за дуги. В его активе также 3 подбора и 1 передача за 33 минуты на площадке.

На счету Томпсона теперь 8 матчей с 10 или более точными 3-очковыми, что является вторым результатом в истории НБА после Карри (22).

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