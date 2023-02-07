Клэй Томпсон набрал 42 очка при рекордных в сезоне 12 3-очковых в матче с «Оклахомой»
Защитник Клэй Томпсон помог «Голден Стэйт» компенсировать отсутствие травмированного лидера Стефена Карри в матче с «Оклахомой» (141:114).
Томпсон набрал 42 очка при рекордных в сезоне 12 точных 3-очковых.
Клэй реализовал 15 из 22 с пола и 12 из 16 из-за дуги. В его активе также 3 подбора и 1 передача за 33 минуты на площадке.
На счету Томпсона теперь 8 матчей с 10 или более точными 3-очковыми, что является вторым результатом в истории НБА после Карри (22).
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21+ PPG
4.2 3pt pg
40%+ 3pt %
Позорище
Со Стефом___Без него
19.4 PPG______27.2 PPG
3.7 RPG________4.7 RPG
3.9 3PM________5.1 3PM
За всю историю лиги никому больше не удавалось сыграть таких игр больше одной