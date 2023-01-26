Клэй Томпсон запустил в зал для пресс-конференций бумажный самолетик и попал в журналиста

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Звездный защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон устроил забавный инцидент во время пресс-конференции после победного матча с «Гризлис» (122:120).

В середине послематчевой пресс-конференции Томпсон начал делать бумажный самолетик из листка со статистикой. Справившись с задачей, известный снайпер держал свое творение в руках до самого конца мероприятия.

Ответив на последний вопрос, Томпсон бросил самолетик в зал. Он попал в одного из журналистов. Клэй сразу же извинился за случившееся и покинул свое место.

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12 комментариев

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VolkXan
Че не убил, о май гад. 😆
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Тосканский Дьявол
У него уже зуд в проходе, так крепко сношают липовых шампиньонов, что даже в плей ин не проходят
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Tim Timson
Шахид Томпсона)
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xQcoW
Ответ beregost
Странно, что из-под стола не вылез судья с технарём на готове
Журналисту
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Марсель Объелся
Иногда возраст приходит один
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dev0
Главное, попал.
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Nightblackwolf
Снайпер!
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Дима Оксентюк
Ответ beregost
Странно, что из-под стола не вылез судья с технарём на готове
аххахах, а было бы забавно) Это могла быть даже реклама. Типа <Подумай, прежде чем кидать>
+2
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beregost
Странно, что из-под стола не вылез судья с технарём на готове
+25
-3
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Mit_Sam
Ну вот, а вы говорите, Клэй не попадает в этом сезоне
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Bdv68
Да что себе позволяет этот... Томпсон?🤬
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Александр Силин
Теперь надо ждать иск тысяч на 100 зелени...
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