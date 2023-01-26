Звездный защитник «Уорриорз» устроил забавный инцидент во время пресс-конференции после победного матча с «Гризлис» (122:120).

В середине послематчевой пресс-конференции Томпсон начал делать бумажный самолетик из листка со статистикой. Справившись с задачей, известный снайпер держал свое творение в руках до самого конца мероприятия.

Ответив на последний вопрос, Томпсон бросил самолетик в зал. Он попал в одного из журналистов. Клэй сразу же извинился за случившееся и покинул свое место.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу