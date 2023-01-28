Клэй Томпсон начал матч с «Торонто» с пяти промахов из-за дуги, но в итоге реализовал 6 3-очковых

Теги Голден Стэйт Торонто НБА видео Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон записал на свой счет 29 очков в победном матче с «Рэпторс» (129:117).

Томпсон завершил встречу с шестью точными 3-очковыми на счету (6 из 14), несмотря на то, что начал игру с 0 из 5 из-за дуги.

В решающей шестой игре финала НБА 2019 года против «Торонто» в Окленде Томпсон порвал крестообразную связку левого колена. Клэй впервые с того матча вышел против канадской команды на домашней арене «воинов».

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3 комментария

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Ballboy13
У Клея конечно большой кредит доверия от тренерского штаба, даже если ничего не летит, никто ему не запрещает дальше бросать
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Cash_flow
Ответ Tim Timson
Все таки их с Карри ничего не собьет. Не идёт, все равно гнут свою линию и бросают)
На то они и сплэш братья
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Все таки их с Карри ничего не собьет. Не идёт, все равно гнут свою линию и бросают)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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