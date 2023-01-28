Клэй Томпсон начал матч с «Торонто» с пяти промахов из-за дуги, но в итоге реализовал 6 3-очковых
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон записал на свой счет 29 очков в победном матче с «Рэпторс» (129:117).
Томпсон завершил встречу с шестью точными 3-очковыми на счету (6 из 14), несмотря на то, что начал игру с 0 из 5 из-за дуги.
В решающей шестой игре финала НБА 2019 года против «Торонто» в Окленде Томпсон порвал крестообразную связку левого колена. Клэй впервые с того матча вышел против канадской команды на домашней арене «воинов».
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