Кевин Лав обошелся без набранных очков в первом матче за «Майами»
Форвард Кевин Лав в пятницу дебютировал в составе «Майами».
В матче с «Милуоки» (99:128) Лав за 22 минуты не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры).
Кевин вышел в стартовой пятерке. В его активе 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
За «Хит» также дебютировал Коди Зеллер, который проводил первый матч в сезоне-22/23. За 16 минут он набрал 10 очков.
Лав и Зеллер перешли в «Майами» после дедлайна. Контракт чемпиона НБА 2016 года был выкуплен «Кливлендом».
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