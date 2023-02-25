Кевин Лав обошелся без набранных очков в первом матче за «Майами»

Теги Майами Милуоки НБА видео Кевин Лав Коди Зеллер Баскетбол

Форвард Кевин Лав в пятницу дебютировал в составе «Майами».

В матче с «Милуоки» (99:128) Лав за 22 минуты не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры).

Кевин вышел в стартовой пятерке. В его активе 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

За «Хит» также дебютировал Коди Зеллер, который проводил первый матч в сезоне-22/23. За 16 минут он набрал 10 очков.

Лав и Зеллер перешли в «Майами» после дедлайна. Контракт чемпиона НБА 2016 года был выкуплен «Кливлендом».

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Какой обходительный Кевин)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr.snooker
Вот это дааа 🐸
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий