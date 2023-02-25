Форвард Кевин Лав в пятницу дебютировал в составе « ».

В матче с « » (99:128) Лав за 22 минуты не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры).

Кевин вышел в стартовой пятерке. В его активе 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

За «Хит» также дебютировал , который проводил первый матч в сезоне-22/23. За 16 минут он набрал 10 очков.

Лав и Зеллер перешли в «Майами» после дедлайна. Контракт чемпиона НБА 2016 года был выкуплен «Кливлендом».

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