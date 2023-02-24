Яннис Адетокумбо вряд ли сыграет с «Майами» из-за растяжения связок запястья

У звездного форварда « » растяжение связок правого запястья.

Адетокумбо с высокой долей вероятности пропустит встречу с « » в пятницу.

Двукратный MVP получил растяжение связок запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг на позапрошлой неделе.

Во время Матча всех звезд Яннис был заменен через 20 секунд после начала встречи после того, как набрал первые 2 очка в игре.

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