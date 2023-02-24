Яннис Адетокумбо вряд ли сыграет с «Майами» из-за растяжения связок запястья
У звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо растяжение связок правого запястья.
Адетокумбо с высокой долей вероятности пропустит встречу с «Майами» в пятницу.
Двукратный MVP получил растяжение связок запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг на позапрошлой неделе.
Во время Матча всех звезд Яннис был заменен через 20 секунд после начала встречи после того, как набрал первые 2 очка в игре.
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