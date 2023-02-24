Яннис Адетокумбо вряд ли сыграет с «Майами» из-за растяжения связок запястья

Теги травмы Майами Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

У звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо растяжение связок правого запястья.

Адетокумбо с высокой долей вероятности пропустит встречу с «Майами» в пятницу.

Двукратный MVP получил растяжение связок запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг на позапрошлой неделе. 

Во время Матча всех звезд Яннис был заменен через 20 секунд после начала встречи после того, как набрал первые 2 очка в игре.

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1 комментарий

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FS19
Ну это было понятно. Пока не наступит полного выздоровления,никто Яннисом рисковать не будет. Просто нет никакого смысла.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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