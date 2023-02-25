Яннис Адетокумбо не смог доиграть матч с «Майами» из-за повреждения колена
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Майами» (128:99) из-за повреждения правого колена.
Адетокумбо травмировал колено в первой четверти в результате столкновения с игроком «Хит».
Яннис отыграл 6 минут, набрав 4 очка, 4 подбора и 4 передачи.
Грек в пятницу вернулся в строй после растяжения связок правого запястья. Он числился в списке травмированных, но в день игры «Бакс» перевели форварда в активный ростер.
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