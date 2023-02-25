Яннис Адетокумбо не смог доиграть матч с «Майами» из-за повреждения колена

Теги травмы Майами Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Майами» (128:99) из-за повреждения правого колена.

Адетокумбо травмировал колено в первой четверти в результате столкновения с игроком «Хит».

Яннис отыграл 6 минут, набрав 4 очка, 4 подбора и 4 передачи.

Грек в пятницу вернулся в строй после растяжения связок правого запястья. Он числился в списке травмированных, но в день игры «Бакс» перевели форварда в активный ростер.

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3 комментария

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FS19
Ответ Sergio198344
Зачем он вообще играл, если у него проблемы с запястьем?
Ну раз играл,значит с запястьем всё в порядке.
+2
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+2
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Mikael Rikhard
да что ж такое...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio198344
Зачем он вообще играл, если у него проблемы с запястьем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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