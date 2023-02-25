Джей Краудер набрал 9 очков в первом матче за «Милуоки»

Форвард Джей Краудер провел первый матч за «Милуоки», который также стал для него первым в сезоне-22/23.

Краудер начал встречу на скамейке. За 16 минут он набрал 9 очков (3 из 5 с игры), 3 подбора и 1 перехват.

Джей начинал сезон в «Финиксе», но провел за команду ни одного матча. Перед дедлайном его обменяли в «Милуоки» в сделке с участием четырех команд.

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