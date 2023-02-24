Кевин Лав предстал в форме «Майами»

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Звездный новобранец Кевин Лав впервые предстал в форме «Майами».

Лав стал игроком «Хит» после выкупа его контракта «Кливлендом», за который форвард выступал с 2014 года.

Кевин присоединился к клубу из Флориды после выхода на рынок свободных агентов.

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Фото: «Майами»

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