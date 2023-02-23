Лэндри Филдс об увольнении Макмиллана: «Матчи против «Хорнетс» и «Никс» стали для меня сильными показателями»

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Генеральный менеджер «Атланты» Лэндри Филдс признался, что поражения от «Шарлотт» (138:144) и «Нью-Йорка» (101:122) подтолкнули его к решению уволить главного тренера Нэйта Макмиллана.

«Честно говоря, я думал об этом последний месяц или около того. Нельзя делать большие выводы из одного или двух конкретных матчей, но матчи против «Хорнетс» и «Никс» определенно стали для меня сильными показателями.

Я хотел обязательно дождаться вторника, чтобы сделать это. Я не хотел отвлекать людей во время перерыва в чемпионате. И я хотел сделать это лицом к лицу с Нэйтом», – сказал Филдс.

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