Лэндри Филдс об увольнении Макмиллана: «Матчи против «Хорнетс» и «Никс» стали для меня сильными показателями»
Генеральный менеджер «Атланты» Лэндри Филдс признался, что поражения от «Шарлотт» (138:144) и «Нью-Йорка» (101:122) подтолкнули его к решению уволить главного тренера Нэйта Макмиллана.
«Честно говоря, я думал об этом последний месяц или около того. Нельзя делать большие выводы из одного или двух конкретных матчей, но матчи против «Хорнетс» и «Никс» определенно стали для меня сильными показателями.
Я хотел обязательно дождаться вторника, чтобы сделать это. Я не хотел отвлекать людей во время перерыва в чемпионате. И я хотел сделать это лицом к лицу с Нэйтом», – сказал Филдс.
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