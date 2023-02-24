Ожидается, что Расселл Уэстбрук выйдет в стартовой пятерке «Клипперс» в матче против «Кингз»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Ожидается, что Расселл Уэстбрук выйдет в стартовой пятерке «Клипперс» в сегодняшнем матче против «Сакраменто». Терэнс Мэнн будет переведен на скамейку запасных.

Уэстбрук не начинал матч в стартовой пятерке с 23 октября прошлого года.

В понедельник «Юта» отчислила девятикратного участника Матча всех звезд. В среду он покинул рынок отказов, получил статус свободного агента и заключил соглашение с «Клипперс».

Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

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4 комментария

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abse96
заявочка на Вэнбаньяму?
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osipovdmitry
Заявочка на чемпионство)
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Fooler
Будет интересно, это главное.
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Dimassss6
Шоу должно продолжаться
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