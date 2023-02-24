Член Зала славы, телевизионный эксперт поделился ожиданиями от выступления за « ».

«Переход в «Клипперс» – лучший шанс Уэстбрука на титул. У этой команды есть Тайрон Лю во главе тренерского штаба, что очень важно, а еще есть и Джордж, ему не надо тащить команду и пытаться все решить самому.

Расс будет предельно мотивирован. «Лейкерс» разозлили его. Они винили его во всем... За этим будет интересно наблюдать. У него не будет лучшей возможности стать чемпионом», – заявил Баркли.

Уэстбрук начинал сезон в « », которые обменяли его перед дедлайном.

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