Чарльз Баркли: «Переход в «Клипперс» – лучший шанс Уэстбрука на титул. За этим будет интересно наблюдать»
Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился ожиданиями от выступления Расселла Уэстбрука за «Клипперс».
«Переход в «Клипперс» – лучший шанс Уэстбрука на титул. У этой команды есть Тайрон Лю во главе тренерского штаба, что очень важно, а еще есть Кавай и Джордж, ему не надо тащить команду и пытаться все решить самому.
Расс будет предельно мотивирован. «Лейкерс» разозлили его. Они винили его во всем... За этим будет интересно наблюдать. У него не будет лучшей возможности стать чемпионом», – заявил Баркли.
Уэстбрук начинал сезон в «Лейкерс», которые обменяли его перед дедлайном.
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