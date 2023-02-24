Чарльз Баркли: «Переход в «Клипперс» – лучший шанс Уэстбрука на титул. За этим будет интересно наблюдать»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Чарльз Баркли Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился ожиданиями от выступления Расселла Уэстбрука за «Клипперс».

«Переход в «Клипперс» – лучший шанс Уэстбрука на титул. У этой команды есть Тайрон Лю во главе тренерского штаба, что очень важно, а еще есть Кавай и Джордж, ему не надо тащить команду и пытаться все решить самому.

Расс будет предельно мотивирован. «Лейкерс» разозлили его. Они винили его во всем... За этим будет интересно наблюдать. У него не будет лучшей возможности стать чемпионом», – заявил Баркли.

Уэстбрук начинал сезон в «Лейкерс», которые обменяли его перед дедлайном.

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2 комментария

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Cubs-V
С таким дохлым Западом, если будут здоровы Кавай и Пдж, то возможно и финал конфы. Но Восток будет против, на счет титула.
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Lost
земля паркетом клипперс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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