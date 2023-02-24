Тайрон Лю: «Был очень удивлен, что «Клипперс» удалось подписать Уэстбрука»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что переход в команду звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука стал для него сюрпризом.
«Был очень удивлен, что «Клипперс» удалось подписать Уэстбрука. Подписать игрока подобного уровня, на минимальный контракт. Такое редко встречается.
Для него все начинается заново, у нас тоже все серьезно обновилось. Мы рады, что Расселл с нами», – заявил Лю.
Уэстбрук перед дедлайном был обменян из «Лейкерс» в «Юту», которая выкупила его контракт.
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