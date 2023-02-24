Главный тренер «Клипперс» признался, что переход в команду звездного разыгрывающего стал для него сюрпризом.

«Был очень удивлен, что « » удалось подписать Уэстбрука. Подписать игрока подобного уровня, на минимальный контракт. Такое редко встречается.

Для него все начинается заново, у нас тоже все серьезно обновилось. Мы рады, что Расселл с нами», – заявил Лю.

Уэстбрук перед дедлайном был обменян из «Лейкерс» в «Юту», которая выкупила его контракт.

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