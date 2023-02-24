Тайрон Лю: «Был очень удивлен, что «Клипперс» удалось подписать Уэстбрука»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что переход в команду звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука стал для него сюрпризом.

«Был очень удивлен, что «Клипперс» удалось подписать Уэстбрука. Подписать игрока подобного уровня, на минимальный контракт. Такое редко встречается.

Для него все начинается заново, у нас тоже все серьезно обновилось. Мы рады, что Расселл с нами», – заявил Лю.

Уэстбрук перед дедлайном был обменян из «Лейкерс» в «Юту», которая выкупила его контракт.

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1 комментарий

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Lost
Действительно удивительно что игрок с 45% тру шутинга худшим соотношением передач к потерям за количество минут и отсутствуюшей защитой все еще играет в лиге
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-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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