Брайан Уиндхорст: «Клипперс» были против подписания Расселла Уэстбрука, пока Пол Джордж не настоял»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, инициатором подписания контракта с Расселлом Уэстбруком был Пол Джордж, изначально «Клипперс» были против сделки.
«Клипперс» практически признают, что подписание Расселла Уэстбрука – это решение Пола Джорджа. И насколько я понимаю, они изначально были против сделки.
Пол настаивал на подписании Уэстбрука публично и в частном порядке. Кавай поддержал его. «Клипперс» подробнее изучили этот вопрос и сказали: «Ну, есть кое-что, с чем он потенциально мог бы нам помочь», – рассказал Уиндхорст.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
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