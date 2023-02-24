Брайан Уиндхорст: «Клипперс» были против подписания Расселла Уэстбрука, пока Пол Джордж не настоял»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, инициатором подписания контракта с Расселлом Уэстбруком был Пол Джордж, изначально «Клипперс» были против сделки.

« » практически признают, что подписание – это решение . И насколько я понимаю, они изначально были против сделки.

Пол настаивал на подписании Уэстбрука публично и в частном порядке. Кавай поддержал его. «Клипперс» подробнее изучили этот вопрос и сказали: «Ну, есть кое-что, с чем он потенциально мог бы нам помочь», – рассказал Уиндхорст.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?