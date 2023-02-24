Брайан Уиндхорст: «Клипперс» были против подписания Расселла Уэстбрука, пока Пол Джордж не настоял»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, инициатором подписания контракта с Расселлом Уэстбруком был Пол Джордж, изначально «Клипперс» были против сделки.

«Клипперс» практически признают, что подписание Расселла Уэстбрука – это решение Пола Джорджа. И насколько я понимаю, они изначально были против сделки.

Пол настаивал на подписании Уэстбрука публично и в частном порядке. Кавай поддержал его. «Клипперс» подробнее изучили этот вопрос и сказали: «Ну, есть кое-что, с чем он потенциально мог бы нам помочь», – рассказал Уиндхорст.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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4 комментария

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Misha_Sapunov
Ответ Tim Timson
как можно быть вообще против игрока такого уровня на минималку. Мотивированного по самые помидоры.. ))
ну обычно мотивация для этого это источник минусовости
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armageddon123456
Ванную - если Расс закирпичит парусам сезон - Жору трейданут в первый же день межсезонья
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
как можно быть вообще против игрока такого уровня на минималку. Мотивированного по самые помидоры.. ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ну вот когда вылетят. Пусть всей командой ему и дадут фофана))
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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