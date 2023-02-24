Расселл Уэстбрук: «Если я здоров и могу играть, я всегда выхожу и играю»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал, почему он не любит пропускать матчи.

«Я не воспринимаю эту игру как должное. Я ценю ее, дорожу ей, и если я здоров и могу играть, я всегда выхожу и играю.

Когда я был моложе, один из уважаемых людей сказал мне: «Никогда не знаешь, кто смотрит». Я всегда ценю мальчишку, который проехал 1000 миль, чтобы посмотреть, как я играю. И если я не играю, мне кажется, что я подвожу этого болельщика.

Если я не травмирован и способен сражаться не только ради болельщиков, но и ради партнеров по команде и клуба, я всегда это делаю», – сказал Уэстбрук.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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4 комментария

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Andrey-Kiev
Респект и уважуха Рассу
+3
0
+3
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SopTecret
Капец ЛАК, короче)
0
-3
-3
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Tim Timson
за это Расса многие уважают)
+9
0
+9
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Cubs-V
К РВ как игроку, и как профи вообще нет претензий.
Он ни разу не сбегал. И не просил обменов. Всегда работал везде на 100% Заслуженный МВП и игрок, который вытаскивал команды в ПО.
Не хотел брать титул на изи, хотел играть везде. Но его постоянно выдергивали.
Надеюсь Лю даст ему свободу.
+13
-2
+11
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