Расселл Уэстбрук: «Если я здоров и могу играть, я всегда выхожу и играю»

Разыгрывающий « » рассказал, почему он не любит пропускать матчи.

«Я не воспринимаю эту игру как должное. Я ценю ее, дорожу ей, и если я здоров и могу играть, я всегда выхожу и играю.

Когда я был моложе, один из уважаемых людей сказал мне: «Никогда не знаешь, кто смотрит». Я всегда ценю мальчишку, который проехал 1000 миль, чтобы посмотреть, как я играю. И если я не играю, мне кажется, что я подвожу этого болельщика.

Если я не травмирован и способен сражаться не только ради болельщиков, но и ради партнеров по команде и клуба, я всегда это делаю», – сказал Уэстбрук.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?