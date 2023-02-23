Ожидается, что Расселл Уэстбрук дебютирует за «Клипперс» в пятницу

Ожидается, что разыгрывающий «Клипперс» дебютирует за свою новую команду в пятницу в домашнем матче против « ».

В понедельник «Юта» отчислила девятикратного участника Матча всех звезд. В среду он покинул рынок отказов, получил статус свободного агента и заключил соглашение с « ».

Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?