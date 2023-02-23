Ожидается, что Расселл Уэстбрук дебютирует за «Клипперс» в пятницу
Ожидается, что разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук дебютирует за свою новую команду в пятницу в домашнем матче против «Сакраменто».
В понедельник «Юта» отчислила девятикратного участника Матча всех звезд. В среду он покинул рынок отказов, получил статус свободного агента и заключил соглашение с «Клипперс».
Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.
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