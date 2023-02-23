Ожидается, что Расселл Уэстбрук дебютирует за «Клипперс» в пятницу

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Ожидается, что разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук дебютирует за свою новую команду в пятницу в домашнем матче против «Сакраменто».

В понедельник «Юта» отчислила девятикратного участника Матча всех звезд. В среду он покинул рынок отказов, получил статус свободного агента и заключил соглашение с «Клипперс».

Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ Fungus_Amongus
Полсезона Клипперс потратили на то, чтобы научиться играть с небросающим разыгрывающим Уоллом. Ничего не получилось, заиграли нормально только когда он травмировался. Была надежда, что ЛАК успеют набрать нужную форму к ПО, необходимую для реальной борьбы за титул, приобретения в дедлайн вроде полезные сделали, а потом просто взяли и выстрелили себе в ногу. До ПО осталась 21 игра, самое время начинать заново эксперимент с небросающим разыгрывающим. Хочется верить, что у Лю хватит мужества выкинуть его из ротации достаточно скоро, а не тогда, когда станет слишком поздно.
что вы бухтите? а Реджи какой был РЗ? выкинули из старта по неигровым моментам, потом травма и всё слили. что за пассаж что во всем виноват Уолл?) Расс ещё потянет ваш парус туда где вы никогда не были))
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Hobotok
Ответ Fungus_Amongus
Полсезона Клипперс потратили на то, чтобы научиться играть с небросающим разыгрывающим Уоллом. Ничего не получилось, заиграли нормально только когда он травмировался. Была надежда, что ЛАК успеют набрать нужную форму к ПО, необходимую для реальной борьбы за титул, приобретения в дедлайн вроде полезные сделали, а потом просто взяли и выстрелили себе в ногу. До ПО осталась 21 игра, самое время начинать заново эксперимент с небросающим разыгрывающим. Хочется верить, что у Лю хватит мужества выкинуть его из ротации достаточно скоро, а не тогда, когда станет слишком поздно.
так это они просто пол сезона к Уэстбруку готовились.
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Fungus_Amongus
Полсезона Клипперс потратили на то, чтобы научиться играть с небросающим разыгрывающим Уоллом. Ничего не получилось, заиграли нормально только когда он травмировался. Была надежда, что ЛАК успеют набрать нужную форму к ПО, необходимую для реальной борьбы за титул, приобретения в дедлайн вроде полезные сделали, а потом просто взяли и выстрелили себе в ногу. До ПО осталась 21 игра, самое время начинать заново эксперимент с небросающим разыгрывающим. Хочется верить, что у Лю хватит мужества выкинуть его из ротации достаточно скоро, а не тогда, когда станет слишком поздно.
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