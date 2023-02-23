Лонни Уокер: «Уэстбрук – один из самых трудолюбивых парней, которых я когда-либо встречал»
Атакующий защитник «Лейкерс» Лонни Уокер поделился мнением о бывшем партнере по команде Расселле Уэстбруке («Клипперс»).
«Расс ведет себя профессионально. Он один из самых трудолюбивых парней, которых я когда-либо встречал, и один из лучших партнеров.
Я этого даже не ожидал из-за того, насколько сильно СМИ повлияли на его имидж.
Каждый день он спрашивал, как у всех дела. Он общался с моими родственниками, приглашал их купить какую-нибудь одежду или что-то еще. Он просто отличный парень», – рассказал Уокер.
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