Лонни Уокер: «Уэстбрук – один из самых трудолюбивых парней, которых я когда-либо встречал»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Лонни Уокер Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Лонни Уокер поделился мнением о бывшем партнере по команде Расселле УэстбрукеКлипперс»).

«Расс ведет себя профессионально. Он один из самых трудолюбивых парней, которых я когда-либо встречал, и один из лучших партнеров.

Я этого даже не ожидал из-за того, насколько сильно СМИ повлияли на его имидж.

Каждый день он спрашивал, как у всех дела. Он общался с моими родственниками, приглашал их купить какую-нибудь одежду или что-то еще. Он просто отличный парень», – рассказал Уокер.

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
Как у трудолюбивого парня может быть со штрафа 65% при том, что в МВП сезон у него было 84%? Какие причины кроме того, что он перестал тренировать штрафные?
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Александр Ксанокс
к Вестбруку многие одноклубники относятся с уважением как вижу
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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