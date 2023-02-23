Главный тренер « » во время общения с журналистами ответил на вопрос о разыгрывающем , который после обмена из команды перебрался в стан конкурентов из « ».

«Ценю все то, что Уэстбрук пытался сделать для нас. Он жертвовал, подчинился моему видению и стал выходить со скамейки запасных, что позволило нам иметь более сбалансированную ротацию.

Я желаю ему удачи в будущем, вот и все», – заявил Хэм.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами