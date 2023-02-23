Дарвин Хэм: «Ценю все то, что Уэстбрук пытался сделать для нас»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм во время общения с журналистами ответил на вопрос о разыгрывающем Расселле Уэстбруке, который после обмена из команды перебрался в стан конкурентов из «Клипперс».

«Ценю все то, что Уэстбрук пытался сделать для нас. Он жертвовал, подчинился моему видению и стал выходить со скамейки запасных, что позволило нам иметь более сбалансированную ротацию.

Я желаю ему удачи в будущем, вот и все», – заявил Хэм.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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1 комментарий

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Алексей Водонос
Ха-ха-ха! Это как на вручении оскара Голливудские актёры выходят и со слезами на глазах рассказывают, как они были рады и счастливы общаться работать с теми, кого, на самом деле, ненавидят. Благодарят всех, держа за спиной дулю.
Лицемер классический.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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